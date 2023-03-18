عقيلة صالح يشيد بمواقف مصر الرافضة للتدخلات الخارجية فى الشئون الليبية

كتب: أحمد جمعة

أشاد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، السبت، بالمواقف الراسخة لمصر في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية.

وتوجه رئيس مجلس النواب الليبي في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عبر صفحته الرسمية.