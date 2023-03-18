شاهد لحظة استقبال وزير الخارجية لنظيره التركى بمقر الوزارة.. فيديو

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم السبت، وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أوغلو"، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيديو للحظة وصول مولود تشاووش أوغلو، إلى مقر وزارة الخارجية.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر اليوم السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.