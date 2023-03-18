شاهد العمل فى مشروعات قومية لتطوير المواقف والأسواق بمدينتى الأقصر والبياضية

ويقول المستشار مصطفى ألهم، أن المحافظة تقوم بتطوير مواقف البياضية ومدينة الأقصر بصورة يومية، حيث كلف بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال المساحات الفضاء أمام المواقف، وتأتي أعمال التطوير في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير مواقف السيارات بما يتسم مع الطابع الحضاري والنموذجي والجمالي وتطوير وتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية، ويتم العمل على إنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشهد مدينة الأقصر تنفيذ مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة الحديد، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير سوق شرق السكة، وتجرى أعمال التطوير بسوق شرق السكة بمسطح 1300 متر بنسبة تنفيذ 95%، ويجرى العمل بالمرحلة الثانية لسوق شرق السكة لتشمل الجزء الأوسط بعدد (89) باكيه، وتشمل أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2.

كما تتم أعمال تطوير موقف سيارات الحبيل وموقف سيارات الزينية شرق السكة الحديد واللذان يتسعان لعدد 279 سيارة، ويتم تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات البياضية بنسبة تنفيذ 95%، ويتضمن تطوير موقف سيارات البياضية إنشاء مسجد بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف، ويتم إنشاء (11) محل تجاري جديد بموقف سيارات البياضية، كما يجرى تنفيذ أعمال تطوير شاملة بموقف البياضية وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، ويجري الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك داخل موقف سيارات البياضية.



أعمال التطوير فى سوق البياضية



تطوير شامل لسوق البياضية بالأقصر



تطوير مميز لخدمة الجمهور بالأسواق فى الأقصر



جانب من العمل بتطوير سوق البياضية



جانب من تطوير سوق شرق السكة الحديد



جانب من عمليات التطوير بأسواق ومواقف الأقصر والبياضية



جولات على تطوير الأسواق والمواقف بالأقصر



عمليات إنشاء محلات فى الأسواق خلال التطوير



عمليات تطوير سوق شرق السكة الحديد



متابعة المحافظ لتطوير المواقف والأسواق



متابعة عمليات التطوير بالأسواق فى الأقصر