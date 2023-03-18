سفير اليمن: تجمعنا بمصر علاقات متجذرة

إيمان حنا

أشار سفير اليمن عميد السلك الدبلوماسي العربي، الدكتور محمد على مارم، إلى عمق العلاقات اليمنية المصرية، مؤكدا أن جذورها ضاربة في عمق تاريخ البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن تقدير بلاده قيادة وشعباً لكافة الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب اليمني وقضيته العادلة في استعادة دولته وتحقيق السلام الشامل والدائم.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر السادس للتنمية المستدامة والأمن الغذائي الذي أقامته كلية الزراعة بجامعة الأزهر، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضور رئيس الجامعة الدكتور سلامة داوود ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، وفق الموقع الرسمى للسفارة اليمنية بالقاهرة.

وأضاف مارم، قائلا:" لدينا كلمة شكر وتقدير واجبة علينا ومستحقة لفضيلة الإمام الأكبر ورئاسة الجامعة على كافة التسهيلات التي منحت وقدمت لأبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر والذين ينعم المئات منهم بالتعليم المجاني في هذه الجامعة العريقة بمختلف التخصصات، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون البناء والمثمر الذي اتى كمحصلة لمكرمة فضيلة الإمام الأكبر".

وطالب السفير مارم أبناء الجالية الدارسين بجامعة الأزهر بالتركيز على التحصيل العلمي واستغلال هذه الفرصة لتطوير امكاناتهم العلمية فهم من سيحمل غداً راية البناء والتنمية في بلدنا الحبيب اليمن.

وكانت جامعة الأزهر قد كرمت السفارة اليمنية على التميز الذي قدمه الطلبة اليمنيون في احتفالات يوم الشعوب الذي اقامته كلية الزراعة بالجامعة الاسبوع..