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سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 18-3-2023

السبت، 18 مارس 2023 04:00 م
سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 18-3-2023 الريال القطرى
كتب - إسلام سعيد

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 18-3-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 7.88 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.85 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى المصرى

8.42 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.88 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.31 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.85 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.90 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.42 جنيه للشراء.

8.45 جنيه للبيع.

 


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