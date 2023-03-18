سائق يعترف باستخدام سيارة والده لنقل المواد المخدرة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق عقب القبض عليه في الشروق بالقاهرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش، بأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن السيارة التي يقودها ملك والده، ويستخدمها في نقل المواد المخدرة، من محل إقامته بالإسماعيلية، لتوصيلها لزبائنه بعد التواصل معهم هاتفيا.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة "قيادته وملك والده"، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.