زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل الإكوادور

كتب محمد جمال

أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة فى منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، بحسب سكاى نيوز، وكان مركزه على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.

قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "جواياكيل"، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التى أصابت الناس.

تداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار فى المركز التاريخى لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.

وتقع الإكوادور على حلقة النار فى المحيط الهادى وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.