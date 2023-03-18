رئيس الطائفة الإنجيلية عن احتفالية "كتف فى كتف": مشهد وطنى عظيم غير مسبوق

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، فى احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مبادرة كتف في كتف، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كأكبر حدث خيري في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 300 ألف متطوع من مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة، التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يستهدف توزيع أكثر من 6 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "أن مبادرة "كتف في كتف" هو حدث خيري كبير للمصريين، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يعكس رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلى بتوجيهات الرئيس ومتابعة الحكومة المصرية إلى تحقيق الدعم المباشر والحماية الاجتماعية للمصريين الأكثر احتياجًا".

وأضاف رئيس الإنجيلية:"كلمات الرئيس اليوم تؤكد على قيمة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وحجم الجهود المبذول في 17 محافظة على أرض مصر، لتوزيع مواد غذائية على 6 مليون أسرة مصرية، بجهود 300 ألف متطوع، مشهد مصرى وطنى عظيم وغير مسبوق".

ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجمع لأكبر مؤسسات خيرية واجتماعية لتضافر الجهود وتوسيع رقعة العمل التنموى والخيرى بإشراف ومتابعة من الدولة لضمان وصول الحق لمستحقيه ونشر الخير لأهالينا فى جميع القرى الأكثر احتياجا.

وقد تم إطلاق باكورة هذا التحالف بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022، لتقديم الدعم والحماية لملايين الأسر، بدعم من الحكومة المصرية.



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