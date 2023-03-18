"حياة كريمة" ببنى سويف.. إنشاء دار إيواء "سيدات بلا مأوى" بطنسا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر.



وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ل اليوم السابع انه يجرى عملية تنفيذ إحلال وتجديد ورفع كفاءة دار إيواء "سيدات بلا مأوى" التابع لمشروع تنمية المرأة الريفية بطنسا، حيث يتم تطوير الدار لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لتلك الفئة من السيدات، فضلا عن إنشاء حضانة .



وأضاف مدحت صلاح أنه يجرى العمل فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها دائرة مجلس قروي طنسا بني مالو ، والتي شملت قرى بني ماضي والبرانقة وطنسا، ومنها مشروع الوحدة الاجتماعية بقرية بنى ماضى، لتقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية والتي ستضم مركز وورشا للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، كما يستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم.



وأكد مدحت صلاح انتظام سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها فى قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية البرانقة، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن عددٍ من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى القطاع الصحى لأهالى مركز ومدينة ببا.

