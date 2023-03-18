اليوم السابع
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حريق بمحل تجارى فى منطقة الهرم.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

السبت، 18 مارس 2023 01:12 م
حريق بمحل تجارى فى منطقة الهرم.. والحماية المدنية تسيطر على النيران حريق محل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق بمحل تجاري في منطقة الهرم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بمحل تجاري بمنطقة المريوطية في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

 

تم الاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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