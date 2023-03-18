حبس المتهمين بسرقة طوب إنترلوك بمنطقة القطامية 4 أيام

كتب سليم على - كريم صبحى

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة طوب "إنترلوك" فى منطقة القطامية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة سائق سيارة نقل طوب "إنترلوك" وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بمعاونة آخرين (سائق، مقاول).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من الطوب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.