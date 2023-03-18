جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحله طيران توي فلاي اشتبه عادل قرنى مأمور الجمرك في راكب إنجليزي الجنسية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة .

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صاله الوصول الدولي قرر تكليف محمد النقراشي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 36 جراما من مخدر الماريجوانا و2 فيب بهم زيت المرجوانا بين طيات الملابس .

وقام بالجرد والتحريز أحمد نجيب وخالد صالح ومحمود عبد الباسط وكريم فتحي بحضور أحمد طايع مفتش الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2023، وتحريز المضبوطات وأحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .