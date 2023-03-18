جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالوردية الرابعة بمطار الأقصر الدولي برئاسة أحمد محمد عيسى، مدير إدارة تفتيش الركاب بالتنسيق مع مباحث مطار الأقصر الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءً على مذكرة مقدمة من قسم البحث الجنائي بمطار الأقصر الدولي مفادها إعتزام الراكب س . ت. ح مصرى الجنسية تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي حال سفره على رحلة طيران الجزيرة رقم ٧٠٨ المتجهة إلى الكويت حيث تبين وجود كثافة معتمة ومتماثلة داخل أمتعته الشخصية حال عرضها على جهاز الفحص بالأشعة .

وبالعرض على أحمد محمد عيسي مدير الوردية الرابعة لتفيش الركاب قرر تشكيل لجنة من بهاء أحمد طه والحسين حسن موسى وولاء عبد الحق سعدي، وابراهيم مصطفى مأموري الجمارك لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٨٤ ألف و٤٠٠ جنيه مصري و ١٦١٥ دينار كويتي و٤٨٠ ريال سعودي بين طيات ملابسه بطريقة يصعب الوصول إليها .

قرر محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وقام بتحريره هشام فتحي بمكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذاََ لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.