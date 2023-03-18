جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل تنظيم الزيارات العلمية وتأهيل طلابها لسوق العمل

المنوفية - محمود شاكر

واصلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك تنظيم الزيارات الميدانية العلمية للطلاب للكيانات والهيئات المختلفة؛ لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

جاء ذلك وذلك تحت اشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، الدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

حيث تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية التعليمية والتدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية إلى مجموعة من الورش الخاصة بالأطراف الصناعية التابعة لشركة ميديكال هوم، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد كشك، حرص الجامعة المستمر على إكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل مدعومة بالتطبيق العملى التطبيقى؛ لمواكبة التطور التكنولوجى، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة، وتُعظم دور التعليم التكنولوجي فى خدمة الصناعة والإقتصاد القومى، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التطور السريع فى كافة العلوم التكنولوجية.