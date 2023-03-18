ثقافة الوادي الجديد تنظم عدة فعاليات احتفالاً بيوم المرأة وعيد الأم

أعلن فرع ثقافة الوادي الجديد، عن تنفيذ عدة فعاليات ثقافية وفنية على مدار أسبوع احتفالاً بيوم المرأة وعيد الأم، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفاء بالمرأة وأعيادها، وينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وتضمنت الفعاليات عقد قصر ثقافة موط محاضرة بعنوان "تمكين المرأة والمناصب القيادية"، حاضرت فيها هدى سنوسي مؤكدة على أن المرأة قادرة على تولي المناصب العليا، كما أنها تحرص على العمل بشكل مضاعف لإثبات وجودها فى شتى المجالات العملية والعلمية والأكاديمية، كما أثبتت كفاءتها وحققت إنجازات كبرى.

كما عقد بيت ثقافة القصر محاضرة بعنوان "المرأة وطريق التكامل الاجتماعي للحياة"، تحدث خلالها عبد المنعم رياض عن دور المرأة الكبير في المجتمع، حيث شاركت عبر العصور فى العمل شتى المجالات، وقد زاد الاهتمام بقضية تمكين المرأة واتاحة الفرصة لها لممارسة دورها الفعال والمساهمة فى صنع القرارات منذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين 1996، كما تم تنفيذ لقاء حواري بمركز شباب الخارجة بعنوان "دور المرأة في المشاركة السياسية".

وقدم بيت ثقافة الراشدة ورشة حكي بعنوان "همسة في أذن حواء"، ونفذ بيت ثقافة الجديدة ورشة حكي بعنوان "المرأة العاملة ألم وأمل"، كما أعد بيت ثقافة المنيرة ورشة حكي عن بر الوالدين، كما نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة قافلة ثقافية بمدرسة صلاح الدين الإعدادية تضمنت محاضرة بعنوان "الجنة تحت أقدام الأمهات" للشيخ علاء سيد، تحدث خلالها عن فضل الأم، فهى من وضعت الجنة تحت أقدامها ورضاها يحدد المصير، فلا راحة فى الدنيا دون ابتسامتها ولا جنة فى الآخرة عند غضبها، كما نفذ بيت ثقافة المنيرة مكتبة شرق بولاق ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة رسم وتلوين عن عيد الأم.

كما تم تنفيذ عدة أمسيات شعرية منها بنادي أدب البادية وقصر ثقافة موط، كما قدم القصر عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط، بينما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية.