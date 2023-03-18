توقعات بتقلبات جوية وأمطار متوسطة غدا بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق الإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية غدا الأحد امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أن الامطار بدأت خفيفة اليوم وزادت غزارتها تدريجيا، ولم تتسبب فى أى تجمعات مياه أو أى إعاقة مرورية.

كما أكد على استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

و تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح يوم الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوى الذى تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.