تعرف على الخدمات التى تقدمها مراكز الخدمات الحكومية بمحافظة سوهاج فى 30 نقطة

سوهاج محمود مقبول

مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم في 30 نقطه أهم الخدمات التى تقدمها مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 7 مراكز بحى شرق سوهاج وحى غرب سوهاج ومركز البلينا ومركز المراغة ومركز دار السلام ومركز طما ومركز أخميم وغيرها تعرف عليها.

1- طلب ترخيص بناء

2- ترخيص هدم كلى

3- طلب ترخيص بالهدم للمبانى والمنشات غير الايلة للسقوط

4- طلب نقل ملكية ترخيص البناء

5 - طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية

6- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

7- طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى

8-طلب شكوى من أعمال مباني مخالفة

9- طلب الحصول على معاينة منشأه

10- طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول

11- طلب معاينة عقار آيل للسقوط

12 - طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى

13- طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

14- طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى

15- طلب ترخيص بفتح محل عام ( مقهى / مطعم / فندق )

16- طلب تعديل ترخيص محل عام

17 - طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى ( مستغل/ مشرف/ مدير ) للمحال العامة

18-طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( فى حالة التنازل )

19- طلب إلغاء تراخيص المحــــال ( تجارية / صناعية / عامـة )

20 - طلب ترخيص للملاهى غير السياحية

21- طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية و العامة والملاهى

22- طلب تعديل ترخيص الملاهى غير السياحية

23- طلب نقل ترخيص الملاهى غير السياحية ( لوفاة المرخص له )

24- طلب ( الترخيص / تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون / مذياع )للمحال العامة

25- طلب تصريح بتوصيل مرافق للعقار ( شقة / محل / مكتب ) ((مياه – كهرباء – صرف صحى – غاز طبيعى ))

26- طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة

27- طلب تصريح بتوصيل المرافق للمباني ( المقامة بالمناطق العشوائية )

28- طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد

29- طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديد

30- طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق