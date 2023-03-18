تصريحات مهمة لوزير الخارجية ونظيره التركى فى مؤتمر صحفى اليوم (إنفوجراف)

رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور القاهرة، معربا عن خالص تعازيه للجانب التركي في ضحايا الزلزال المدمر الأخير، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين ويعتز بها الشعبين كثيرا.

أكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أن المشاورات تطرقت لمسار تطبيع العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، موضحا أن المباحثات خلال ساعتين تناولت كافة القضايا الثنائية والاوضاع الاقليمية والتحديات التي تواجه البلدين، لافتا أن المباحثات كانت واضحة وشفافة لما لهذه العلاقة من أهمية، مشيرا لوجود ارادة سياسية من قيادتي البلدين في الوصول لتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

فيما، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن المباحثات مع الوزير سامح شكري تطرقت لسبل تقوية التجارة وفتح المسارات الدبلوماسية التي كانت من قبل وتشاورنا في القضايا بالمنطقة، وكانت المشاورات تتناول القضايا السياسية، موضحا أن العلاقات شهدت فترة من البرود ونحن هنا لإعادة العلاقات للمسار الطبيعي، لافتا إلى أن هناك تحركات لتعزيز العلاقات من السياسة مرورا بكافة القطاعات ومنها التعليم أيضا.

فيما يلى نرصد تصريحات وزير الخارجية ونظيره التركى فى المؤتمر الصحفى اليوم: