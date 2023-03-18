ترامب: سيتم اعتقالى الثلاثاء المقبل وأدعو أنصارى إلى الاحتجاج

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مزاعم بأنه دفع أمولا، للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم على علاقتهما المزعومة، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج.

وكتب ترامب على موقعه: "الآن تسرب غير قانوني من مكتب محامي منطقة مانهاتان الفاسد والسياسي للغاية، والذي سمح بإعداد سجلات جديدة في الجرائم العنيفة، والتي يتم تمويل زعيمها من قبل جورج سوروس، ولا يُذكر ذلك، احتج أعد وطننا".

والشهر الماضي، طُلب من الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب الإدلاء بشهادته حول مزاعم دفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.