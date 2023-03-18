"بيشوى عماد" مترجم حفل كتف فى كتف: ولدت وسط أسرة صماء وتعلمت لغة الإشارة علشان خاطرهم

كتبت إيمان حكيم

بحماسة وابتسامته المبهجة، نجح مترجم لغة الإشارة بيشوي عماد في خطف أنظار متابعي احتفالية كتف في كتف أمس الجمعة، وعلق الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على وجوده خاصة ترجمته لأغنية الفنان أحمد سعد.

لذا تواصل اليوم السابع مع المترجم لمعرفة ما وراء الكواليس.

قال بيشوي عماد لـ اليوم السابع:"انا عندي 21 سنة وعايش في القاهرة اتولدت وسط أسرة صماء والدي ووالدتي وأختي ،احنا 6 أفراذ 3بيتكلموا و3 من الصم فبدأت اتعلم لغة الإشارة علشان خاطرهم والسبب الأساسي لازم أتعلم لأن والدي عاش طول عمره في معاناة.

تابع، "كنت بحس بمعاناة كبيرة بسبب قلة التواصل كنت بزعل جدا إن ن حد يطلب أهلي تليفونيا ويكون التواصل صعب فبدأت أتعلم أنا نا واكون معه في كل شغله وأترجم له، وبدأ والدي يبعتني لأي حد محتاج مساعدة من وأنا 13سنة بدأت أنزل شغل تطوعي وخيرى".

و استكمل:" تم ترشيحي للحفل من مبادرة ابدأ، ناس كتير كانت مستغربة إن تم اختياري في حدث كبير لكن وقتها حسيت بقبول ورد فعل إيجابي جعلني أشعر بالفرحة والانبهار"

ويتابع، بعد انتهاء الحدث فرحت جدًا بسبب رد الفعل الناس عايزه تتصور معايا في ناس كتير ماتعرفنيش بس عايزين يتصوروا معايا بعدها لاقيت السوشيال ميديا مقلوبة عليا كنت مخضوض بس فرحان حسيت وقتها إني مبسوط بالرغم إن هذا الظهور مش أول مرة أنا ظهرت في إعلانات كتير لكن فرحان بكلام الناس.

ويحكي:" حسيت اللحظة دي أن دي رسالة مهمة لتواجد مترجم إشارة في كل حاجة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقي عندنا رئيس إنسان ،كنت متخيل الموضوع هينتهي ببوست ليا على الفيس بوك أشكر فيه الناس أشكر الفرصة اني شاركت في الحفلة لكن اتفاجئت بكم هائل من التفاعل".