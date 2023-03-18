بمناسبة شهر رمضان.. المغرب يعتمد توقيت جرينيتش

إيمان حنا

تستعد المغرب لتأخير الساعة 60 دقيقة، لضبط التوقيت الرسمي في المملكة بحلول الساعة الثانية صباحا من غد الأحد؛ الموافق 19 مارس الجاري، وقد أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم توقيف العمل بتوقيت 1+GMT، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 مارس.

وأوضحت الوزارة أن تأخير الساعة بستين دقيقة، يأتي “طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق لـ26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444 الموافق لـ6 مارس 2023 بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

أضافت الوزراة فى بيان لها ، أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023”.

من جهة أخرى، سبق أن أعلنت الوزارة نفسها أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان الأبرك.

وأوضح بيان الوزارة، أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل، من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يأتي طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 (30 سبتمبر 2005)، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان”.