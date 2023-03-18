بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة فى حادث بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

لقى خمسة أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة فى ترعة على طريق طلخا شربين أمام عزبة أدهم التابعة لقرية بطرة بمركز طلخا فى محافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بانقلاب سيارة فى مياه ترعة على طريق طلخا شربين أم عزبة ادهم التابعه لقرية بطره ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى تحمل ارقام ج م و 4276 فى مياه الترعه فيما أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وهم ولاء محمد ابراهيم الصعيدى 30 عاما وشقيقتها عائشة 12 عاما، وتامر سعد الصعيدى 41 عاما ونجلتيه جنى 11عاما جودى 8 سنوات كما تبين إصابة كلا من ملك سامى الشربينى 9سنوات و سامية الشربينى ابراهيم 38 عاما وفاديه محمد ابراهيم الصعيدى 29 عاما وجميعهم مقيمين قرية الضهرية التابعه لمركز شربين.

وجرى نقل المتوفين والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شربين المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.