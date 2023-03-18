اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى

السبت، 18 مارس 2023 02:13 م
انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام، بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية  للأطباء البيطريين المنعقدة بالقاعة الكبرى التابعة للنقابة بالأزبكية، حيث شهدت الجمعية إقبالا كبيرا واكتمال النصاب القانونى للجمعية.

صرح الدكتور خالد سليم - النقيب العام للأطباء البيطريين، بأن الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، تستعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق عن إعتماد ميزانيات أعوام 2018 ، 2019 ، 2020 -  وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة، عرض ميزانيات النقابة العامة لعامي 2021م ، 2022م ، اختيار مراقب الحسابات وإعتماد مكافأته، إعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها، عرض ما تم بشأن الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى.

 

WhatsApp Image 2023-03-18 at 1.36.21 PM
 
 
WhatsApp Image 2023-03-18 at 1.36.19 PM
 
 
WhatsApp Image 2023-03-18 at 1.36.15 PM
 
 

نقابة البيطريين

نقيب الاطباء البيطريين

الجمعية العمومية لنقابة الاطباء البيطريين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة