انتظام العمل بمستشفى الحسينية المركزي بعد عودة التيار الكهربائي

استأنف مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية، العمل وانتظمت الخدمة، بعد عودة التيار الكهربائى، الذى تم فصله لمدة 12 ساعة، لإجراء اعمال صيانه مركزية بالمدينة.

واطمأن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على انتظام سير العمل، بكافة الأقسام الطبية وعملها بكامل طاقتها، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكهرباء بمركز ومدينة الحسينية، واستئناف العمل بجميع أقسام المستشفى فى تمام الساعة 12 ظهراً، بعد التواصل المستمر مع إدارة المستشفى، والتأكد من عمل المولد الكهربائى بكفاءة خلال فترة الصيانة، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على أداء الخدمة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على أعمال الصيانة بشركة الكهرباء، ولإدارة المستشفى، وللعاملين بها، وللفرق الطبية، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة.

ويأتى ذلك بعد إبلاغ قطاع الكهرباء المديرية مسبقاً بإجراء الصيانة الدورية بمدينة الحسينية اليوم السبت، وفصل التيار الكهربائى بهدف رفع كفاءة الخدمة، ووجه وكيل الوزارة على الفور باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، ووضع الخطط البديلة لتوفير احتياجات المرضى من الخدمة، والتى منها التواصل مع جميع مرضى الكلى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى أمس الجمعة، عوضاً عن اليوم السبت، وذلك فى حضور وإشراف وكيل الوزارة، والذى تابع تقديم الخدمة للمرضى أمس بالمستشفى، للتأكد من عدم تأثرهم من إجراء أعمال الصيانة اليوم السبت.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية رئيس المجلس التنفيذى، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتعاون فيما بينهم فى كافة الأمور التى من شأنها خدمة المواطنين، والتأكد من تقديمها لهم بجودة وكفاءة عالية، وعدم وجود أى قصور بها.