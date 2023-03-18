انتشال 5 جثث سقطوا ضحايا للثراء السريع فى التنقيب عن الآثار داخل منزل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى 5 اشخاص مصرعهم، وأصيب 5 مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انهيار حفرة داخل منزل فى قرية المحاميد مركز إدفو شمال المحافظة، وتبين من التحريات الأولية أن هذه الحفرة كانت معدة للتنقيب عن الآثار ووصلوا بها إلى عمق يزيد عن 30 مترا.

وأسفر حادث انهيار الحفرة، عن مصرع 5 أشخاص، من أسرة واحدة بالإضافة إلى مساعدين لهم على أعمال التنقيب وهم: "أحمد عامر رمضان 35 سنة، ومحمد حسين أحمد 20 سنة، ومنصور عبد الرحيم أحمد 32 سنة، وسيد حسن محمد، وشخص خامس مجهول الهوية يصل عمره نحو 20 سنة"، وتم نقل جثث المتوفيين الخمسة لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة.

وأصيب فى حادث التنقيب أيضا، 5 آخرين، وهم: "محمود حسن محمد 30 سنة، مصاب باختناق، وشاب 32 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى شاب وسيدتين أصيبوا بحالات إغماء وهبوط، وتم نقلهم إلى وحدة اللديد الصحية لتلقى الرعاية الطبية، بجانب إصابة شاب يدعى "جعفر محمود النوبى" 26 سنة، من المشاركين فى قوات الإنقاذ الأهلية وأسعف وترك بالمكان.

وكان تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، للبحث عن المفقودين فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.