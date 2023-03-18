اليوم السابع.. الرئيس السيسى: سنمضى قدما نحو المزيد من العمل والبناء

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: ستاد القاهرة الدولى يحتضن المبادرات الوطنية الضخمة.. الرئيس السيسى مجددا العهد مع الشعب: سنمضى قدما نحو المزيد من العمل والبناء.. مباحثات مصرية - تركية تؤكد: تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كامل.. «شكرى»: نتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق بين البلدين.

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