المشدد 10 سنوات لصاحب مغسلة انتحل صفة ضابط شرطة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفى حسان، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من " ش.ح.ى" و" ا.م.ع"، مما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالسرقة بالطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11039 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، بقيام المتهمين بسرقة المجنى عليه" أ.م.ال"، عقب سيره بالطريق العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال سير المجنى عليه" أ.م.ال" مزراع، بالطريق العام، استوقفه المتهم الأول " ش.ح.ي" صاحب مغسلة، عقب ترجله من سيارة ملاكى منتحلا صفة ضابط شرطة وبصحبته المتهم الثانى " ا.م.ع" عامل بمغسلة، حال حمله سلاح مسدس ظاهر من ملابسه، وطلب من المجنى عليه، بطاقة تحقيق شخصيته وتفتيشه، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول وفروا هاربين مستقلين السيارة محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية فى سرقة المواطنين، تحت وطأة انتحالهما صفة كاذبة كونهما ضابطى شرطة، وعلى الفور تم ضبطهما وحبسهما على ذمة القضية، وأن المتهمين ارتكبوا جناية وجنحة المعاقب عليهما بالمواد القانون، وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.