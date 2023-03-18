المتهم بسرقة إطارات سيارة بالتجمع يعترف بالجريمة ويرشد عن المسروقات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متهم بسرقة إطارات سيارة في التجمع الأول بالقاهرة، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، بأنه قرر سرقة إطارات سيارة لبيعها، فاستأجر سيارة من مكتب خاص بإيجار السيارات، واستغل فرصة ركن سيارة في الشارع، وفك الإطارات الخاصة بها، واستولى عليها.

وأضاف أنه عقب ارتكاب السرقة، أعاد السيارة للمكتب مرة أخرى، واحتفظ بالإطارات فى جراج العقار الذي يقيم به، وأرشد عنها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة المسروقة، ووجه اتهاما للمتهم بالسرقة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة التحقيق.

جاء ذلك فى ضوء تداول منشور مدعوم بصورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سرقة إطارات سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مستأجرة (لأحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالتحريات أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضاف بإعادته السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة للمكتب المستأجرة منه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بجراج العقار سكنه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.