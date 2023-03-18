المتهمون بالتنقيب عن الآثار فى حلوان: شخص أوهمنا بوجود كنز أسفل المنزل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 أشخاص تم ضبطهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في حلوان، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن أحد الأشخاص أوهمهم بوجود كنز أثري أسفل منزلهم، فقرروا التنقيب عنه.

أضافوا أنهم جهزوا أدوات تستخدم في الحفر، وبدأوا في التنقيب عن الآثار، وتمكنوا من إحداث حفرة عمقها حوالي 3 أمتار، وأثناء مواصلتهم عملية الحفر فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على أدوات التنقيب، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

نجحت الداخلية ضبط المتهمين بالتنقيب عن الاثار في القاهرة حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالإنتقال والفحــــص تبين قيام (4 أشخاص - مقيمين بالعقار محل البلاغ) بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 3 متر ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التنقيب .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.