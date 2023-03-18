المؤبد غيابيا لعاطل لحيازته 22 قطعة حشيش وأقراصا مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ا.م.ع"، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 34879 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، أنه على إثر معلومات اكدتها التحريات قيام المتهم "ا.م.ع" عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ، وأثناء تواجده في أحد شوارع الدائرة تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال إحرازه سلاح أبيض سكين يلوح به بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عليه سجائر عدد 22 قطعة حشيش ، وعدد 5 اقراص ابترل ، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجزئه تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة ، ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة لمخدر الحشيش وزنت 10.47 جراما ،والاقراص المخدرة تحتوي على مادة كلونازيبام وهي إحدى مشتقات البنزوديازيبين ابترل المخدر، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.