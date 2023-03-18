القبض على المتهم بسرقة إطارات السيارات فى القاهرة الجديدة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

عقب رصد تداول منشور على موقع "فيس بوك"، مدعوم بصورة تتضمن سرقة إطارات سيارة بالقاهرة، تم ضبط مرتكب الواقعة، وذلك فى ضوء تداول منشور مدعوم بصورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن سرقة إطارات سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل التقنى، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضاف بإعادته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة للمكتب المستأجرة منه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بجراج العقار سكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.