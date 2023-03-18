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القبض على المتهمة بقتل سيدة فى الفشن

السبت، 18 مارس 2023 11:45 ص
القبض على المتهمة بقتل سيدة فى الفشن حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف من (أحد الأشخاص)، باكتشافه وفاة والدته (ربة منزل) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز، وسرقة مصوغاتها الذهبية.
 
وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز "تربطها معاملات تجارية بالمجنى عليها").
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بتوجهها للمجنى عليها لإستدانة مبلغ مالى منها إلا أن الأخيرة رفضت فحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت المجنى عليها بمحاولة الإستغاثة مما دعاها لكتم أنفاسها والتعدى عليها محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها وإستولت على مصوغاتها الذهبية .. وبإرشادها أمكن إستعادة المسروقات .
 
 

سرقة

قتل

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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