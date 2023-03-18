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القاهرة الإخبارية: المتظاهرون يحطمون واجهات المحلات في مدينة ستراسبورج

السبت، 18 مارس 2023 12:06 ص
القاهرة الإخبارية: المتظاهرون يحطمون واجهات المحلات في مدينة ستراسبورج فرنسا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المتظاهرين يحطمون واجهات المحلات في مدينة ستراسبورج.

وفى وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن شرطة مكافحة الشغب تتصدى لمحتجين على قانون إصلاح التقاعد، مشيرة إلى عمليات كر وفر بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن متظاهرين يضرمون النار ويلقون بالمفرقعات تجاه الشرطة الفرنسية، فيما أقام وزير الداخلية الفرنسي حواجز أمام أقسام الشرطة.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها نشوب اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على قانون إصلاح التقاعد، مشيرة إلى تصاعد الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، لافتة إلى تجمع الآلاف في ساحة الكونكورد احتجاجا على قانون التقاعد.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن النقابات العمالية أعلنت تظاهرة كبرى الخميس المقبل، موضحة أن أحزاب الوسط تدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مشروع التقاعد.


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