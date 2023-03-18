اليوم السابع
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العثور على جثة شخص أثناء تطهير ترعة فى أبو النمرس بالجيزة

السبت، 18 مارس 2023 01:03 م
العثور على جثة شخص أثناء تطهير ترعة فى أبو النمرس بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة في أبو النمرس، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في ترعة بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه أثناء إجراء عملية تطهير وتنظيف لترعة في أبو النمرس، تم العثور على الجثة.

 

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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