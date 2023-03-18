الشرطة الباكستانية تعلن حالة الطوارئ فى عموم مستشفيات إسلام أباد

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الشرطة الباكستانية، فرض حالة الطوارئ في عموم مستشفيات إسلام أباد، تفسح المجال لعربات الإسعاف والإطفاء، على خلفية محاولة اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت في بيان: "اعتني بالنساء والأطفال وكبار السن، مطلوب من الجمهور التزام الهدوء والتعاون مع الشرطة، لا تلحق الضرر بالنباتات والأشجار".

وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن قوات الشرطة اقتحمت منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان لاعتقاله في مدينة لاهور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة الاقتحام.

ووفق "رويترز" قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه شكل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله، مؤكدا: "هناك تهديد أكبر لحياتي أكثر من ذي قبل".

وأضاف: "الخصوم السياسيون والمؤسسة العسكرية يحاولون منعي من العودة للسلطة، وسيكون هناك رد فعل قوي جدا في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقالي أو قتلي".

وأغلقت السلطات الباكستانية أجزاء من العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، ونشرت الآلاف من قوات الأمن، استعدادا لجلسة استماع يمثل فيها رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تمكن من الفرار من الاعتقال لمدة أسبوع وسط اشتباكات عنيفة.