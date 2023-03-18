إيمان حنا

وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع الوكالات والإدارات بتفعيل حملة الرئاسة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول) بالبرامج والفعاليات المتنوعة. وفق "واس".



وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى من خلال وكالاتها المتعددة إلى تقديم كافة الخدمات المتنوعة والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أهمية خدمة المصلين والزائرين والمعتمرين وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم، منوهاً على بذل أقصى الجهود والإمكانات للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، قد خصصت 8 أبواب لدخول الأشخاص ذوى الهمم للمسجد الحرام، وذلك للتسهيل عليهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة للمعتمرين وقاصدي بيت الله العتيق من الأشخاص ذوي الإعاقة.

تتمثل فى أبواب رقم 68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 90 - 93 - 94 بحيث تسهل المنحدرات والمزلقانات لذلك عملية الدخول والخروج للعربات المتحركة.

كما أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مبادرة نوعية وإبداعية، تتمثل فى توزيع "أساور للأطفال" مجاناً فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين؛ للحد من ضياعهم. وفق"عكاظ".

وتطبع "أساور الأطفال"بواسطة أجهزة مخصصة، ويكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بهم وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد، باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الأسورة.

وانطلقت هذه المبادرة ضمن أحد أهم مشاريع الجمعية "مركز رعاية الأطفال التائهين"، وهو عبارة عن حضانة متخصصة في رعاية الأطفال، تعمل على احتضان التائه منهم والعناية به ورعايته، حتى يعود إلى ذويه سالماً، كما يعمل فيه متخصصات في رياض الأطفال يديرن حضانة التائهين من الأطفال، بالتعاون مع قوة أمن الحج والعمرة في الشقين الرجال والنساء.