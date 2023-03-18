كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مساء أمس " الجمعة " أمرا يقضي بتسمية كمال الفقى، وزيرا للداخلية و بإنهاء مهام توفيق شرف الدين.

يذكرأن، أعلن وزير الداخلية فى تونس توفيق شرف الدين، الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطنى، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

وتابع: "الأمانة ساقتنى لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتنى الآن أيضا لأخلع عن نفسى هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتنى".