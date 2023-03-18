اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 10:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يسجل مستويات قياسية فى الأسواق.. الأسعار رايحة على فين؟ (فيديو)

السبت، 18 مارس 2023 09:53 م
الذهب يسجل مستويات قياسية فى الأسواق.. الأسعار رايحة على فين؟ (فيديو) إسلام سعيد
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تطورات سوق الذهب واتجاهات السوق في الفترة القادمة، وتوقعات سعر المعدن في مصر والبورصة العالمية خاصة مع اقتراب الأسعار العالمية من 2000 دولار، وأكد علاء راشد خبير أسواق الذهب والمعادن، إن الفترة المقبلة تشهد مزيد من الصعود في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم، تسجل بالنسبة لعيار 18 ما قيمته 1774 جنيها، وبلغ عيار 21 سعر 2070 جنيها وعيار 24 يسجل 2366 جنيهات والجنيه الذهب 16560 جنيه، أونصة الذهب 1988 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11.3 % خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الذهب من 1860 جنيها في تداولات السبت 11 مارس 2023 إلى مستويات 2070 جنيها في تداولات اليوم السبت 18 مارس 2023 لتبلغ قيمة الزيادة 210 جنيها وفق تقرير جولد بيليون ليسجل مستوى قياسي جديد وذلك في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر السبيكة الذهب



الموضوعات المتعلقة

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2070 جنيها فى الصاغة

السبت، 18 مارس 2023 01:30 م

أسعار الذهب عالميا ترتفع 6.5% خلال أسبوع لتبلغ الأونصة 1989 دولارا

السبت، 18 مارس 2023 01:07 م

أسعار الذهب فى مصر تسجل 2050 جنيها للجرام عيار 21

السبت، 18 مارس 2023 10:54 ص

ابن كفر الشيخ بطل العالم بالقوة البدنية حاصل على 3 ميداليات ذهبية.. قنعان ندا: حصلت على بطولة العالم بدعوات والدتى ومساندة زوجتى.. والتدريبات الشاقة والنظام الغذائى سر التتويج بالذهبية فى أول مشاركة.. صور

السبت، 18 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة