الذهب يسجل مستويات قياسية فى الأسواق.. الأسعار رايحة على فين؟ (فيديو)

كتب - إسلام سعيد

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تطورات سوق الذهب واتجاهات السوق في الفترة القادمة، وتوقعات سعر المعدن في مصر والبورصة العالمية خاصة مع اقتراب الأسعار العالمية من 2000 دولار، وأكد علاء راشد خبير أسواق الذهب والمعادن، إن الفترة المقبلة تشهد مزيد من الصعود في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم، تسجل بالنسبة لعيار 18 ما قيمته 1774 جنيها، وبلغ عيار 21 سعر 2070 جنيها وعيار 24 يسجل 2366 جنيهات والجنيه الذهب 16560 جنيه، أونصة الذهب 1988 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11.3 % خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الذهب من 1860 جنيها في تداولات السبت 11 مارس 2023 إلى مستويات 2070 جنيها في تداولات اليوم السبت 18 مارس 2023 لتبلغ قيمة الزيادة 210 جنيها وفق تقرير جولد بيليون ليسجل مستوى قياسي جديد وذلك في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي.