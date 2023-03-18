البحرين: ‎اعتماد الفحص السريع كأداة تشخيصية دون الحاجة لإجراء "PCR" اعتبارا من غد

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أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة البحريني رئيس الفريق الطبى للتصدى لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ‎اعتماد الفحص السريع كأداة تشخيصية فى مراكز الرعاية الصحية الأولية دون الحاجة لإجراء فحص (PCR) إلا للحالات التي تستدعي ذلك حسب التقييم الطبي، وإلغاء إلزامية فترة العزل الصحى للحالات القائمة بالفيروس، وذلك اعتبارا من غد /الأحد/.

وحث رئيس المجلس الأعلى للصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - على عزل الحالات حسب التقييم الطبي لمدة 5 أيام على الأقل، وتشجيعهم على عدم المخالطة، منوهاً بأهمية مواصلة كافة أفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الأخرى المعلن عنها بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته بما فيها الجرعات المنشطة لرفع الاستجابة المناعية للجسم من الفيروس ومتحوراته، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض للفيروس ( كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس)، حفاظاً على صحه وسلامة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار الفيروس.