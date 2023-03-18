اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"البحرية السعودية" تختتم مشاركتها في التمرين البحري الدولي (IMX/CE23)

السبت، 18 مارس 2023 01:21 م
"البحرية السعودية" تختتم مشاركتها في التمرين البحري الدولي (IMX/CE23) القوات السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات 23 IMX CE، الذي نُفذ في عدة مناطق بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن التمرين يُعد من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و30 منظومة ذكاء اصطناعي ومنظومات غير مأهولة و35 قطعة بحرية.

واشتمل التمرين على عدة سيناريوهات بحرية في مناطق عمليات بالخليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام في فعاليات التمرين في كل من البحرين والأردن.

 

 


البحرية السعودية

IMXCE23

التمرين البحري الدولي

السعودية



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