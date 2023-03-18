اليوم السابع
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الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع الغذاء على الأسر الأكثر احتياجا (فيديو)

السبت، 18 مارس 2023 06:41 م
الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع الغذاء على الأسر الأكثر احتياجا (فيديو) توزيع عبوات غذائية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة"، لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
ووزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة - الفيوم – القليوبية – المنيا – بنى سويف – الأقصر – قنا – المنوفية – الدقهلية)، عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.
  
 
جاء ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك..
 
  
 
 

الداخلية

الامن الانساني

عبوات غذائية



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