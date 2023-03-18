اعرف أفضل الفاكهة والخضراوات لإضافتها فى الإفطار والسحور بشهر رمضان

تشهد الأطعمة الخضراء زيادة في شعبيتها بين الحين والآخر، لكنك تحتاج إلى تضمين الفواكه والخضراوات الخضراء بانتظام في نظامك الغذائي خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعد المغذيات النباتية ضرورية لتعزيز صحة الإنسان، وإليك أفضل الخضار والفواكه الخضراء لصحتك، يمكن إضافتها لوجبة الإفطار والسحور، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
اعرف أفضل الفاكهة والخضراوات لإضافتها فى الإفطار والسحور بشهر رمضانالسبت، 18 مارس 2023 04:00 م
فواكه
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