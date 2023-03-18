اعرف أفضل الفاكهة والخضراوات لإضافتها فى الإفطار والسحور بشهر رمضان

كتبت ميرفت رشاد

1. الأفوكادو تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو من الدهون المفيدة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) ودعم نمو الخلايا والحفاظ عليها. علاوة على ذلك، تحتوي حبة أفوكادو كاملة على 3.1 ملليجرام من فيتامين هـ، ما يجعلها مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية. مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي تحمي جسمك من العناصر الخطرة المعروفة باسم الجذور الحرة. تشهد الأطعمة الخضراء زيادة في شعبيتها بين الحين والآخر، لكنك تحتاج إلى تضمين الفواكه والخضراوات الخضراء بانتظام في نظامك الغذائي خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعد المغذيات النباتية ضرورية لتعزيز صحة الإنسان، وإليك أفضل الخضار والفواكه الخضراء لصحتك، يمكن إضافتها لوجبة الإفطار والسحور، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو من الدهون المفيدة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) ودعم نمو الخلايا والحفاظ عليها. علاوة على ذلك، تحتوي حبة أفوكادو كاملة على 3.1 ملليجرام من فيتامين هـ، ما يجعلها مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية. مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي تحمي جسمك من العناصر الخطرة المعروفة باسم الجذور الحرة.

2. السبانخ تحظى السبانخ بشعبية بين الخضروات الورقية الخضراء ، ومن السهل إدراجها في مجموعة واسعة من الوجبات ، بما في ذلك الحساء والصلصات، كما أنه يحتوي على الكثير من حمض الفوليك، وهو ضروري لنمو خلايا الدم الحمراء والوقاية من تشوهات الأنبوب العصبي لدى النساء الحوامل.

3. كيوي فاكهة الكيوي الغنية بالمغذيات، والتي غالبًا ما تسمى الكيوي أو عنب الثعلب الصيني، موطنها الصين، الثمرة لها قشرة بنية فاتحة رقيقة وليفية وهي حلوة وحامضة، يشتهر بأنه مضاد للأكسدة ومُعزز للمناعة ومصدر لفيتامين سي في صناعة الصحة والعافية.