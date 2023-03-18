اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحلوان: حفرنا بعمق 3 أمتار للبحث عن كنز

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة ، أن المتهمين بالتنقيب عن الاثار داخل عقار بمنطقة حلوان، اعترفوا بالحفر أسفل المنزل لعمق 3 أمتار للبحث عن الكنز ولكن تم ضبطهم خلال القيام بعمليات الحفر.

نجحت الداخلية ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالانتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص مقيمين بالعقار محل البلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 3 أمتار، والأدوات المستخدمة فى التنقيب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.