إيلون ماسك: إذا جرى اعتقال ترامب سيفوز بالرئاسة باكتساح

كتب محمد جمال

اعتبر الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، يوم السبت، أنه إذا وجه المدوعون العامون لائح اتهام تقضي باعتقال الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق"نصر ساحق" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب "سكاى نيوز".

وقال ماسك تعليقا على منشور على تويتر بشأن احتمال رؤية الرئيس السابق وهو مكبل اليدين الأسبوع المقبل:"إذا حدث هذا، فسيعاد انتخاب ترمب بانتصار ساحقا".

كتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت إنه "سيجرى توقيف المرشح الجمهورى الرئيسى والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثاً عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن "تسريبات غير قانونية من مكتب مدّعين عامين فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن".

يركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

يدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية، وفى حال وجّه مدّعى عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

قال محامي ترامب لشبكة "سي ان بي سي" مساء الجمعة إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام، كما نفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز.