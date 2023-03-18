إصابة 8 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى أمام كوبرى المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى بمدخل كوبرى مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من سيد على حسن 36 عام مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وعمرو عصام احمد 21 عام مصاب كدمات وسحجات وخالد سيد عمر 57 عام مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن ومحمد وحيد منصور 23 عام مصاب جرح 6 سم بالجبهه واشتباه كسر بالعمود الفقرى وعسران شرقاوى محمود 23 عام مصاب كدمات وسحجات وعبد الرحمن اشرف عايش 20 عام مصاب كدمات وسحجات وعلى محمود احمد 40 عام مقيم سوهاج ومصاب كدمات وسحجات بالذراعين وعلى محمود على عمار 37عام مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح سم بالرأس، وجميعهم مقيمين فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.