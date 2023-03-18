إصابة شخص فى حريق داخل سيارته الملاكى بمنطقة الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بسيارة بالطريق السياحى نطاق منطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ونتج عنها إصابة قائد السيارة، ونقل إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة، فى الطريق السياحى نطاق منطقة الهرم .

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده ونتج عنها إصابة السائق وتم نقله إلى المستشفى.

استمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وذكر أنه فوجىء باندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.