إصابة شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الحلفاية التابعة لنجع حمادي

أصيب شابان، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب دراجة نارية بقرية الحلفاية في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتبين إصابة شاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وآخر بسحجات وكدمات، إثر انقلاب دراجة نارية بقرية الحلفاية في مركز نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي ببهجورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.