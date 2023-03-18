إسعاف الإسماعيلية تنقذ طفلا عقب سقوطه فى ترعة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

نجح مسعف بفرع هيئة الاسعاف الإسماعيلية فى انقاذ طفل من الغرق عقب سقوطه فى ترعة فرعية في قرية الصفا بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل الطفل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لرعايته طبيا.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ بغرق طفل يدعى محمد أيمن مختار، فى ترعة فرعية ويبلغ من العمر سنتين مقيم بقرية الصفا ،بجوار فرع إسعاف الجدى بالقنطرة شرق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية.

ونجح رجال الاسعاف فى عمل إنعاش للطفل عقب استخراجه من الترعة وأثناء نقله للمستشفى استجاب الطفل لعملية الإنعاش وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لرعايته طبيا.