إزالة 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص فى التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، من تنفيذ 3 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة حالتى تعد، الأولى لمخالفة بناء بدون ترخيص، والثانية لمخالفة بالبناء على أرض زراعية.

تم تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدِّي بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لصب أساس وقواعد دور أرضي، على مساحة 250 مترا مربعا بقرية الجزيرة الخضراء.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية، عبارة عن منزل غير مكتمل البناء بالطوب الأبيض على مساحة 70 متر، بنطاق قرية الظاهرية، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي.

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة لبناء بدون ترخيص، عبارة عن منزل غير مكتمل البناء بالطوب الأبيض، على مساحة 60 متر، بعزبة النجع بقرية الشروق.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والأجهزة التنفيذية، مع اتخاذ كافةالإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.