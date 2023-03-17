71 طلب ترشح لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

كتبت أسماء أمين

بلغت عدد المشاركات فى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وهى أحدث فئات جائزة مصر للتميز الحكومي لدورتها الأولى 71 طلب ترشح تمثل مختلف الوزارات والجامعات والمحافظات.

وتعكس الفئات اهتمام القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة وذوى الهمم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية وقد بلغ عدد.

وتنقسم فئات جائزة مصر للتميز الحكومي لجوائز مؤسسية وفردية مثل: جائزة الكلية المتميزة وهي إحدى جوائز التميز المؤسسي وتستهدف الكليات الحكومية وتتم عملية التقييم وفقا لعدة معايير، من أهمها: تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية إلى جانب الابتكار واستشراف المستقبل والحوكمة وقد ارتفعت نسبة مشاركة الكليات الحكومية بمعدل 35٪ عن الدورة السابقة بإجمالي 442 طلب ترشح.



وهناك جائزة الوحدة المحلية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية بالمحافظات (مرکز - مدينة - حي - قرية) وتركز معايير التقييم على: كيفية تطوير العمل المؤسسي ووضع الإستراتيجيات والخطط التنفيذية وتصميم العمليات والتحول الرقمي في تقديم الخدمات وقد زاد عدد المشاركات في هذه الفئة للدورة الثالثة إلى 353 طلب ترشح بنسبة زيادة 11٪ عن الدورة السابقة، كما تتضمن جائزة مصر للتميز الحكومي جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتهدف هذه الفئة إلى تحسين جودة حياة المواطن من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة وتشمل بعض مقدمي الخدمات الحكومية مثل: مكاتب البريد والصحة والتموين ومكاتب الشهر العقاري والمراكز التكنولوجية ومراكز التأهيل الإجتماعي وقد بلغ عدد طلبات الترشح في هذه الفئة 1203 طلبا، إلى جانب جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة وتدعم هذه الفئة جهود الدولة في التحول الرقمي خاصة في القطاع الخدمي، وتستهدف أي موقع إلكتروني تقدم من خلاله خدمة حكومية ويتم تقييم المواقع على المستويين التقني والخدمي وقد ارتفعت نسبة المشاركة في هذه الفئة للدورة الثالثة بمعدل 17٪ مقارنة بالدورة السابقة، فضلا عن جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية وتركز على تقييم أفضل مبادرة حكومية ابتكارية تم تطبيقها بالفعل داخل مؤسسة وأدت إلى حل مشكلة إدارية أو زيادة فعالية وكفاءة الخدمات أو العمليات وقد ارتفع معدل المشاركة في هذه الفئة بنسبة 45% مقارنة بالدورة السابقة.